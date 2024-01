Madžar s tovornjakom storil več cestnoprometnih prekrškov

Celje, 4. januarja - Celjski policisti so danes nekaj čez polnoč na avtocesti ustavili madžarskega voznika izrednega prevoza, za katerega ni imel dovoljenja, manipuliral je tudi s tahografom. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku naložili 4000 evrov kazni in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Celje.