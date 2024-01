Vreme: Zvečer in ponoči bo precej jasno

V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija.

Obeti: V noči na soboto se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil nad vso Slovenijo. V soboto bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči na nedeljo se bo hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bodo padavine oslabele in na zahodu postopno ponehale. V vzhodni Sloveniji bo občasno lahko rahlo snežilo. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem ter srednjo in vzhodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Od zahoda priteka k nam topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem ob severnem Jadranu. V petek bo v krajih vzhodno od nas še deloma jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Dopoldne bo občasno deževalo predvsem v Kvarnerju, popoldne pa tudi v krajih zahodno od nas. Krepil se bo južni do jugozahodni veter.