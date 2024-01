Velenje, 4. januarja - Svojci pogrešajo mladoletnega Iana Drljića iz Šoštanja, ki se v sredo ni vrnil iz srednje šole v Velenju. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno sivo trenerko in modro bundo s kapuco. Obut je bil v črne športne copate Nike z roza in zelenimi podplati, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.