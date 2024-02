Slovenska znanstvenica z raziskavami prilagajanja celic na stres do boljšega zdravljenja raka

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 3. februarja - Preučevanje nastanka raka pri živalih in primerjalna biologija raka odpirata vrata za boljše razumevanje in zdravljenje te bolezni tudi pri ljudeh, trdi znanstvenica Klementina Fon Tacer. V Teksasu preučuje mehanizme, ki so se razvili za zaščito celic sesalcev pred stresom in želi ugotoviti, kako te izkoristiti za izboljšanje zdravljenja raka.