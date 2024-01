Hrvaški učitelj po fizičnem obračunu z učencema ostaja na šoli

Zagreb, 4. januarja - Učitelj, ki se je na eni od zagrebških srednjih šol nedavno stepel z dvema učencema in mu je zato grozila odpoved delovnega razmerja, ne bo izgubil službe, so danes za hrvaške medije potrdili na omenjeni šoli. Sporočili so tudi, da so zaradi incidenta sankcionirali več učencev.