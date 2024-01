Z Antonovanjem na Kogu želijo spodbuditi verski in kulinarični turizem v Prlekiji

Ormož, 6. januarja - Na Kogu v občini Ormož se danes s koncertom ženske vokalne skupine Evridike in godalne zasedbe začenja prireditev Antonovanje na Kogu. Kot je ob tem povedal predsednik društva Antonovanje na Kogu Slavko Perc, si prizadevajo ohranjati strokovno raven dogodka in tako spodbuditi verski in kulinarični turizem na Kogu in širše v Prlekiji.