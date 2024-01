Danska kraljica na zadnji vožnji s kočijo pred slovesom s prestola

Koebenhavn, 4. januarja - Danska kraljica Margareta II. se je danes še zadnjič zapeljala s kočijo od svoje rezidence do palače Christiansborg na novoletni sprejem, na katerem se je zbralo okoli tisoč gostov. Številni so se kljub snegu in mrazu zbrali na ulicah in mahali kraljici, ki bo ta mesec abdicirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.