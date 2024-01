Kranj, 4. januarja - V 79. letu starosti je umrl likovni umetnik Nejč Slapar, so sporočili iz Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije (ZDSLU), kjer je bil dolgoletni član. Slikar in grafik je bil simbol kranjskih likovnikov ter gorenjske konceptualne umetniške scene iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja.