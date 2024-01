Vreme: V večjem delu Slovenije se bo razjasnilo

V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v severni Sloveniji do -5, ob morju 4, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno, dež se bo razširil nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči na nedeljo se bo hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bo oblačno, padavine bodo oslabele in postopno ponehale. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem ter srednjo in vzhodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Od zahoda priteka k nam topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo razmeroma sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem ob severnem Jadranu. V petek bo v krajih vzhodno od nas še deloma jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Dopoldne bo občasno deževalo predvsem v Kvarnerju, popoldne pa tudi v krajih zahodno od nas. Krepil se bo južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno popustila, v petek čez dan pa se bo ponovno krepila.