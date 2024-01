PSG osvojil francoski superpokal

Pariz, 4. januarja - Nogometaši PSG so še 12. v klubski zgodovini, skupno pa desetič v zadnjih 11 letih postali zmagovalci francoskega superpokala. Na stadionu Park princev v Parizu so sinoči premagali Toulouse z 2:0 (2:0). To je bil prvi naslov za trenerja Luisa Enriqueja za PSG in prvi po letu 2017, ko je z Barcelono osvojil španski kraljevi pokal.