Koalicija 12 držav z ZDA na čelu poziva Hutije h končanju napadov na ladje

Washington, 3. januarja - ZDA in enajst zavezniških držav so danes pozvale jemenske Hutije, naj nemudoma končajo nezakonite napade na ladje v Rdečem morju. V skupni izjavi so uporniški skupini, ki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napada plovila in s tem omejuje mednarodni pomorski promet, zagrozili s sicer neopredeljenimi posledicami.