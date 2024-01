Green Day čez dva tedna z novim albumom Saviors

Las Vegas, 5. januarja - Ameriški punk rockerji Green Day za 19. januar napovedujejo izid novega, 14. studijskega albuma z naslovom Saviors. Poleg naslovne, že objavljene skladbe The American Dream Is Killing Me, bo na albumu še 15 skladb, ki jih bodo predstavili tudi na turneji. To bodo začeli 30. maja v Španiji, nastopili pa bodo tudi po drugih evropskih državah.