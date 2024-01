Izidi smučarskega teka v Davosu

* Izidi, sprint, prosto: - moški: 1. Lucas Chanavat (Fra) 2:15,07 2. Edvin Anger (Šve) + 0,25 3. Federico Pellegrino (Ita) 0,44 ... - novoletna turneja, vrstni red (4/7): 1. Harald Oesberg Amundsen (Nor) 1:20:05 2. Erik Valnes (Nor) + 0:11 3. Federico Pellegrino (Ita) 0:25 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (13/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 879 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 3. Paal Golberg (Nor) 692 ... 73. Miha Šimenc (Slo) 74 - ženske: 1. Linn Svahn (Šve) 2:32,35 2. Kristine Stavaas Skistad (Nor) + 1,30 3. Jessie Diggins (ZDA) 1,73 ... - obstala v kvalifikacijah: 47. Anja Mandeljc (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (4/7): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1:28:31 2. Lin Svahn (Šve) + 0:33 3. Jonna Sundling (Šve) 1:22 ... 35. Anja Mandeljc (Slo) 7:18 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (13/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 993 točk 2. Emma Ribom (Šve) 850 3. Rosie Brennan (ZDA) 806 ... 78. Anja Mandeljc (Slo) 41 89. Eva Urevc (Slo) 19 ...