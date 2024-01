Voznik pod vplivom drog zbil kolesarko in pobegnil s kraja nesreče

Novo mesto, 3. januarja - V petek okoli 7. ure je v Dolenjem Vrhpolju voznik osebnega avtomobila zbil kolesarko in pobegnil s kraja prometne nesreče. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, pred tem pa je povzročil še eno nesrečo, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo Mesto.