V Argentini aretirali tujce, osumljene načrtovanja terorističnega napada

Buenos Aires, 3. januarja - Argentinske oblasti so konec decembra lani aretirale tri tujce, državljane Sirije in Libanona, ki so osumljeni načrtovanja terorističnega napada v državi, je danes sporočila vlada v Buenos Airesu. Osumljence so davi privedli pred sodnika, poroča argentinska tiskovna agencija Telam, ki se sklicuje na sodne vire.