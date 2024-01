Negativna gibanja na Wall Streetu se nadaljujejo

New York, 3. januarja - Tako kot v torek se tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu tudi v začetku današnjega trgovanja znižujejo. Nekateri vlagatelji, ki so konec leta 2023 ustvarili visoke dobičke, zdaj te unovčujejo, opažajo analitiki. Večina pa čaka na najnovejše podatke iz gospodarstva in trga dela, ki bi lahko nakazali smer denarne politike.