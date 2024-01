Požar pri Ljubnem ob Savinji pogašen, poziv občanom preklican

Ljubno ob Savinji, 3. januarja - Požar, ki je dopoldne izbruhnil v podjetju v Lokah na območju Ljubnega ob Savinji, so gasilci uspeli pogasiti. Policisti še opravljajo ogled kraja dogodka, zato vzrok požara še ni znan. So pa preklicali poziv občanom k zadrževanju v zaprtih prostorih, so za STA popoldne povedali na Policijski upravi Celje.