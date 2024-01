V EU nova obdavčitev multinacionalk

Bruselj, 3. januarja - Z novim letom so v EU začela veljati pravila, ki uvajajo minimalno stopnjo dejanske obdavčitve v višini 15 odstotkov za multinacionalna podjetja, dejavna v državah EU. V Evropski komisiji so jih označili kot prelomna, saj naj bi izdatno prispevala k pravičnejši obdavčitvi. Rezultati so po njihovih navedbah že vidni.