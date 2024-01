Potrdila o darovanju krvi odslej elektronska

Ljubljana, 3. januarja - Z novim letom izvajalci transfuzijske dejavnosti izdajajo elektronska potrdila o darovanju krvi, ki so nadomestila papirnata potrdila. Izvajalci po novem izdajajo enotno potrdilo za vse vrste darovanja krvi, kljub temu pa delodajalec do podatka o vrsti darovanja krvi ne bo mogel dostopati, so zapisali na spletni strani ZZZS.