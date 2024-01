Demokracija političnem boju za prevlado (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Metod Berlec v komentarju "Tretja svetovna vojna" ter boj za moč in prevlado piše o boju za oblast v mednarodni oziroma zunanji politiki. Avtor poudarja, da je glavna prioriteta državnih političnih voditeljev, da zagotovijo preživetje svoje države. Pri tem izpostavi rusko invazijo v Ukrajini in vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.