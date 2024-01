Stanovanja v Črni gori vse manj dostopna za domačine

Podgorica, 6. januarja - Cene nepremičnin v Črni gori rastejo, med kupci pa je vse manj Rusov in Ukrajincev ter vse več Turkov, Nemcev, Francozov in Poljakov. V povprečju so se cene stanovanj lani zvišale za več kot eno petino in poznavalci se bojijo, da bodo Črnogorci kmalu postali tujci v svoji državi, saj si jih vedno manj lahko privošči nakup lastnega doma.