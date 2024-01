Zaradi požara pri Ljubnem ob Savinji priporočeno zadrževanje v zaprtih prostorih

Ljubno ob Savinji, 3. januarja - V Lokah na območju Ljubnega ob Savinji je danes zagorelo v podjetju, ki se ukvarja z izdelavo lesene embalaže. Požar so v večji meri že pogasili. Ker gre za obsežnejši požar in je v ozračju več dima in delcev, na Policijski upravi Celje pozivajo občane, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken.