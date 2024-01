V CD koncertni poklon Michaelu Jacksonu s Human Nature Live Show

Ljubljana, 4. januarja - Gallusova dvorana Cankarjevega doma (CD) bo kot prva v Sloveniji nocoj gostila koncertni poklon kralju popa Michaelu Jacksonu Human Nature Live Show. Glasbeno-vizualna predstava oživlja Jacksonov umetniški talent in glasbeni svet s pomočjo izbranih glasbenikov in plesalcev, koreografije in kostumov. Kot Jackson nastopa Miguel Concha.