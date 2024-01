Statistični urad ob prelomu leta nanizal nekaj podatkov, povezanih z novoletnimi obljubami

Ljubljana, 3. januarja - Med najpogostejšimi novoletnimi zaobljubami so običajno več zdrave hrane in gibanja, manj alkohola in cigaret, manj zapravljanja, manj časa v službi, več druženja s prijatelji in sorodniki ter več počitnic. Ob prelomu leta so na državnem statističnem uradu zato pripravili nekaj statističnih podatkov, povezanih s temi temami.