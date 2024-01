V Turčiji pridržali 56 osumljencev z Interpolovega seznama

Ankara, 3. januarja - Turške oblasti so pridržale 56 osumljencev, ki jih zaradi različnih kaznivih dejanj, od preprodaje drog do pranja denarja in umorov, iščejo v 18 državah sveta, so danes sporočili iz Ankare. Po navedbah notranjega ministra Alija Yerlikaye so vsi uvrščeni na Interpolov rdeči seznam iskanih oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.