V Oberhofu sprememba programa zaradi pretoplega vremena

Oberhof, 3. januarja - Nemški Oberhof je naslednja postojanka biatlonskega svetovnega pokala. Organizatorji so morali zaradi pretoplega vremena z dežjem in nevihtami že spremeniti spored tekmovanja. Prvo tekmo v novem letu, moški sprint, so danes preložili za en dan, na petek. V Nemčijo je odpotovalo tudi osem Slovencev.