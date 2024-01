Ob inšpekcijskem nadzoru sanacija nedovoljenih posegov na zavarovanih območjih

Ljubljana, 3. januarja - Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v nadzoru posegov na zavarovanih območjih ugotovila več primerov posegov brez ustreznega naravovarstvenega soglasja. Dela so morali ustaviti, stanje so ponekod že sanirali. V kampu ob Kolpi bodo morali odstraniti mobilne hiške.