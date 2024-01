Vreme: Danes bo sprva precej oblačno

Ljubljana, 3. januarja - Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo, le na zahodu bo še ostalo oblačno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na severu od 4 do 7 stopinj Celzija.

V četrtek bo povečini sončno. Jugozahodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 10, v zatišnih legah severne Slovenije od -4 do 0 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 10 do 16, v severni Sloveniji okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Ponovno bo zapihal jugozahodnik. V soboto bo oblačno. Dež se bo razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je središče območja nizkega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo. Oslabljena vremenska fronta je prešla naše kraje. Za njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom še doteka topel, a postopno manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva večinoma oblačno, popoldne se bo jasnilo. Predvsem v krajih južno od nas bo občasno deževalo. V krajih vzhodno in južno od nas bo pihal jugozahodnik. V četrtek zjutraj lahko predvsem v Kvarnerju in Gorskem kotarju nastane kakšna ploha. Čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Veter bo oslabel.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Obremenitev se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V četrtek bo vremenska obremenitev prehodno popustila.