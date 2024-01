V ZDA znova dopolnili obtožnico proti senatorju Bobu Menendezu

New York, 3. januarja - Ameriški zvezni tožilci so v torek znova dopolnili obtožnico zaradi korupcije proti Bobu Menendezu, demokratskemu senatorju iz New Jerseyja, poročajo ameriški mediji. Menendez je bil že lani obtožen, da je dobival prepovedana darila iz Egipta, sedaj pa ga podobne obtožbe bremenijo v povezavi s predstavniki Katarja.