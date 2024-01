Pregled - šport, 2. 1. (torek)

Ljubljana, 2. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 2. januarja.

INNSBRUCK - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek nadaljuje dobre predstave na novoletni turneji. Po ponedeljkovi zmagi na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu je Lanišek danes dobil kvalifikacije za sredino tekmo v Innsbrucku. V teh se mu je najbolj približal vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Stefan Kraft. Lanišek je bil v kvalifikacijah s 134 metri prepričljivo najdaljši, za skok je prejel 130,1 točke. Kraft, ki je bil 9,5 metra krajši, je dobil 127,1 točke. Tretji je bil včeraj drugi na tekmi, Japonec Ryoyu Kobayashi, s 122,2 točke. Peter Prevc je bil sedmi, Lovro Kos enajsti, Timi Zajc 20., Domen Prevc pa 34.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski prvoligaš Cedevita Olimpija je z vstopom v novo leto opravil dolgo pričakovano menjavo na trenerskem mestu. Italijana Simonea Pinigianija je zamenjal domači strokovnjak Zoran Martić, ki je že na prvem treningu prinesel spremembo. V ekipo je vrnil Zorana Dragića.

SALT LAKE CITY - Dallas Mavericks so v leto 2024 vstopili s porazom v gosteh v Salt Lake Cityju. Košarkarji Utah Jazz so v severnoameriški ligi NBA goste iz Teksasa na tekmi na novega leta dan premagali z razliko 37 točk, z izidom 127:90. Utah je zaustavil slovenskega zvezdnika Dallasa Luko Dončića, ki je tekmo še vedno končal z 19 točkami in 14 podajami.

ISTANBUL - Košarkarji Crvene zvezde, kjer igra slovenski reprezentant Mike Tobey, ki je dosegel tri točke, pet skokov, eno podajo in dva bloka, so v 18. krogu evrolige na gostovanju pri Fenerbahčeju slavili s 85:76. Berlinska Alba Žige Samarja, ki ga ni bilo v postavi nemške zasedbe, je gostovala v Kaunasu pri Žalgirisu in izgubila z 71:77.

SYDNEY - Srbska teniška reprezentanca je po zmagi nad Češko z 2:1 osvojila prvo mesto v skupini E pokala United, ki poteka v Sydneyju in Perthu, in si zagotovila nastop v četrtfinalu. V skupini F je Hrvaška z 2:1 premagala Nizozemsko, a se napredovanja veselijo zmagovalci skupine Norvežani. V skupini B pa je čilska izbrana vrsta premagala Grčijo z 2:1.

SEATTLE - V severnoameriški hokejski ligi NHL ne gre brez zimske klasike. Prestižni obračun na prostem 1. januarja sta tokrat odigrali ekipi Seattle Kraken in branilec naslova Vegas Golden Knights. Tekma na stadionu T-Mobile Park v Seattlu, kjer igra bejzbolska ekipa v lige MLB Seattle Mariners in ima 47.000 sedežev, je pripadla domači zasedbi Kraken s 3:0.