Newyorške borze končale neenotno

New York, 2. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji kljub temu, da so indeksi danes večinoma končali v rdečem, pričakujejo večje dobičke v letu 2024, saj centralne banke zaradi ohlajanja inflacije pripravljajo vrsto znižanj obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.