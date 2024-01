Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 2. januarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo zvečer začelo rahlo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na severozahodu ter na Koroškem okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.