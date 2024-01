Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 1. januarja - Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko tudi nekaj megle. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo čez dan občasno rosilo. Spet bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, v alpskih dolinah do -6, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 11, na severozahodu ter na Koroškem okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo in v sredo dopoldne bo oblačno, predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno deževalo, drugod bo večinoma suho. Popoldne se bo, razen v zahodnih krajih, delno zjasnilo. V četrtek bo suho vreme, več jasnine bo na vzhodu države. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad vzhodnim Atlantikom in severozahodno Evropo nastajajo vedno novi cikloni, območje nizkega zračnega tlaka sega tudi nad srednjo Evropo in naše kraje. Za hladno fronto k nam od severa prehodno doteka nekoliko bolj suh zrak, nad Alpe in severozahodnim Balkan se od zahoda širi šibko območje visokega zračnega tlaka..

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo bolj oblačno v krajih južno od nas, drugod bo nekaj sonca. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.