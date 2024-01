Vaterpolisti še petič na evropsko prvenstvo

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 3. januarja - V Zagrebu in Dubrovniku se bo v četrtek začelo evropsko prvenstvo v vaterpolu, ki bo potekalo do 16. januarja. Slovenska reprezentanca je vnovič našla priključek k evropskemu vrhu in bo na EP nastopila drugič zaporedoma, skupaj pa petič v zgodovini tega športa pri nas. Prvo tekmo bo odigrala v petek proti Slovaški.