Predsednica republike na silvestrovo poudarila pomen tistih, ki pomagajo drugim

Ljubljana, 31. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na silvestrski večer obiskala Upravo RS za zaščito in reševanje ter Urad za obveščanje in alarmiranje, Društvo SOS telefon in Zavetišče za brezdomce v Ljubljani. Pri tem je poudarila pomen tistih, ki vedno, tudi na večer zabav in proslavljanja, žrtvujejo svoj čas in varnost, da pomagajo drugim.