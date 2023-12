Pregled - šport, 31. 12. (nedelja)

Ljubljana, 31. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 31. decembra.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je bil najboljši v kvalifikacijah za drugo tekmo turneje štirih skakalnic v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Na jutrišnji tradicionalni novoletni tekmi bodo nastopili še trije Slovenci, Timi Zajc je bil peti, Peter Prevc sedmi, Lovro Kos pa 15. Domen Prevc je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

LJUBLJANA - Potem ko je slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić pred dnevi najavil podrobnosti o koncu športne poti, se je v zapisu na družbenem omrežju Instagram zahvalil vsem, ki so v njegovi karieri pustili pečat, ter izrazil željo po nadaljnjem delu v košarki. Preživeti si želi tudi čim več kakovostnega časa z otrokoma.

MADRID - Srbski tenisač Novak Đoković in ameriška gimnastičarka Simone Biles sta bila v glasovanju španskega športnega medija Marca izbrana za najboljša športnika leta 2023. Neopaženi niso ostali dosežki najboljše športne plezalke na svetu Janje Garnbret, ki je zasedla deseto mesto.

KRANJ - Selektor vaterpolske reprezentance Mirko Vičević je izbral 15 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Prvenstvo stare celine bo na sporedu med 4. in 16. januarjem, Slovenci pa bodo igrali v skupini D v Dubrovniku proti Slovaški, Romuniji in Nizozemski.

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu lige Aba izgubili z Mego s 86:97 (23:14, 41:38, 62:65). Za Ljubljančane je to četrti poraz v regionalni ligi.

DOBBIACO - Finska smučarska tekača Perttu Hyvärinen in Kerttu Niskanen sta zmagovalca druge etape novoletne turneje Tour de Ski v italijanskem Dobbiacu. V moški konkurenci je Hyvärinen za dobre četrt minute ugnal norveškega zasledovalca Erika Valnesa, Niskanen pa je bila za 6,7 sekunde hitrejša od Nemke Victorie Carl. Slovenci niso osvojili točk.

PERTH/SYDNEY - Srbski teniški as Novak Đoković je uspešno odprl sezono 2024. Na zadnji dan leta 2023 je v prvem obračunu pokala United v Perthu premagal Kitajca Zhanga Zhizhena s 6:3, 6:2. Srbija je z njegovo pomočjo dobila še dvoboj dvojic proti Kitajski za končnih 2:1. Na igrišča se je po skoraj letu dni s porazom med dvojicami v Brisbanu vrnil Španec Rafael Nadal.

BARCELONA - Kenijska atletinja Beatrice Chebet je postavila dva svetovna rekorda na 5 km na cesti. Triindvajsetletna atletinja je po podatkih Svetovne atletike s 14:13 minute postavila najboljši znamki tako v ženski kot mešani konkurenci, ki ju WA ločuje kot dva različna rekorda.

ADELAIDE - Od letos upokojeni avstralski kolesarski as Rohan Dennis je bil v Avstraliji aretiran, potem ko je po poročanju avstralskih medijev povzročil hudo prometno nesrečo. V njej je umrla njegova žena, prav tako nekdanja tekmovalka Melissa Hoskins. Dennisa so v Adelaide policisti aretirali zaradi nevarne in neprevidne vožnje ter ogrožanja življenja.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v zadnjem nastopu letos izgubili po podaljšku z Edmontonom 2:3, Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri drugem zadetku za 2:0, pa je zgrešil kazenski strel v razigravanju za zmago.

SAN FRANCISCO - Dallas Mavericks so leto 2023 zaključili z zmago proti Golden State Warriors s 132:122, Luka Dončić pa je v sezoni več kot 30 točk dosegel že 23-krat. Zbral jih je 39, ob tem pa je imel še deset podaj in osem skokov.