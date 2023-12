Pregled - svet, 31. 12. (nedelja)

BAIRIKI - Več držav je že vstopilo v novo leto 2024, kot prvo tihomorsko otočje Kiribati, ki se razteza v več časovnih pasovih. Sledili sta Nova Zelandija in Avstralija, kjer je Sydney znova pripravil veličastne ognjemet. Od starega leta so se že poslovili tudi na Kitajskem, Japonskem, v Južni in Severni Koreji in na Japonskem.

NEW YORK/KIJEV - Rusija je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino. Cilj obstreljevanja tudi z raketami je bil med drugim Harkov, kjer je bilo ranjenih 28 ljudi. Ukrajinska vojska je uničila 21 od 49 ruskih dronov. Šlo naj bi za odgovor na ukrajinsko obstreljevanje Belgoroda, v katerem je umrlo več kot 20 ljudi. Moskva ga je v Varnostnem svetu ZN v soboto označila za teroristično dejanje, ukrajinske zaveznice pa so vztrajale, da odgovornost leži na strani ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je sprožil agresijo nad Ukrajino.

BRUSELJ - Države članice EU so v soboto zvečer soglasno potrdile delno pridružitev Bolgarije in Romunije schengnu. Od 31. marca prihodnje leto bo odpravljen nadzor na zračnih in morskih mejah dvojice držav z drugimi članicami schengenskega območja, je po dogovoru, ki sta ga Sofija in Bukarešta pred dnevi dosegli z Avstrijo, odločil Svet EU. Odločitev o datumu umika nadzora na notranjih kopenskih mejah naj bi sledila pozneje. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je dogovor označila za zgodovinski trenutek.

WASHINGTON - Ameriški rušilec je v Rdečem morju v soboto sestrelil dve iz Jemna izstreljeni protiladijski balistični raketi, ko se je odzval na klic na pomoč napadene tovorne ladje. Raketi sta prileteli z območja pod nadzorom Hutijev, ki so se poskušali danes tudi vkrcati na ladjo, a so ameriški helikopterji tri njihova plovila potopili. Tarča je bila kontejnerska ladja podjetja Maersk, ki je sporočilo, da za 48 ur ustavlja plutje po Rdečem morju.

KOEBENHAVN - Danska kraljica Margrethe II. je v tradicionalnem nagovoru ob novem letu napovedala, da bo 14. januarja abdicirala. Za slovo se je 83-letna monarhinja odločila po 52 letih na prestolu, ki ga bo prepustila svojemu sinu Frederiku.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala obstreljevanje ciljev na območju Gaze, pri čemer stopnjuje napade na jugu enklave. Po navedbah Tel Aviva so doslej ubili že več kot 8000 pripadnikov Hamasa, število smrtnih žrtev med Palestinci pa se je povzpelo na skoraj 22.000. V zadnjih 24 urah naj bi bilo v izraelskih napadih v Gazi skupno ubitih 150 ljudi.

LONDON - Hitri vlaki Eurostar, ki povezujejo London z evropsko celino in peljejo skozi predor pod Rokavskim prelivom, so znova začeli voziti. Promet z njimi je bil v soboto ustavljen zaradi poplavljenih železniških predorov v južni Angliji, kar je prekrižalo načrte več kot 30.000 potnikom. Eurostar je stranke sicer posvaril pred morebitnimi zamudami in gnečami na železniških postajah.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v kratkem novoletnem nagovoru pohvalil rusko vojsko in pozval k enotnosti. Konflikta v Ukrajini ni izrecno omenil, je pa izpostavil, da je Rusija v letu 2023 branila svoje nacionalne interese, svobodo in varnost ter da se ne bo predala.

RIM - Italija letos ni izpolnila cilja zmanjšanja obsega migracij čez Sredozemsko morje, je za italijanski časnik La Stampa priznal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Te so se v primerjavi z lani močno povečale, a je Piantedosi ocenil, da bi bilo njihovo število še veliko večje brez uspešnega sodelovanja z Libijo in Tunizijo.

PEKING - Združitev s Tajvanom je zgodovinsko neizogibna, je v novoletnem nagovoru, dva tedna pred predsedniškimi volitvami na otoku, dejal kitajski predsednik Xi Jinping. V nagovoru je spomnil tudi na dosežke Kitajske in izzive, s katerimi so se soočili v zadnjem letu.

ZENICA - Območje Zenice v Bosni in Hercegovini je v soboto zvečer stresel potres z močjo 4,8, v katerem so bile po podatkih lokalnih oblasti poškodovane štiri osebe, dve ostajata v bolnišnici. Poškodovanih je bilo več hiš, na eno od cest se je vsul plaz. Nekaj naselij je začasno ostalo brez elektrike. Tresenje tal so čutili še v Srbiji in na Hrvaškem, pa tudi prebivalci v jugovzhodni Sloveniji.

BENETKE - Benetke bodo prepovedale večje turistične skupine in uporabo zvočnikov med turističnimi ogledi, je v soboto odločil mestni svet. Prav tako se skupine turistov ne bodo smele več ustavljati na ozkih ulicah, mostovih ali prehodih. Nova pravila bodo začela veljati v začetku junija, lokalne oblasti pa želijo z njim omejiti množični turizem in njegove negativne učinke na mesto.

PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je po poročanju državnih medijev v soboto znova zagrozil z jedrskim napadom na Seul. Zaukazal je tudi krepitev vojaškega arzenala, da bi se pripravili na vojno, ki da lahko izbruhne kadarkoli, ter napovedal izstrelitev treh novih vojaških vohunskih satelitov, gradnjo brezpilotnih letal ter jedrsko in raketno oboroževanje.

LONDON - V soboto je umrl britanski igralec Tom Wilkinson, ki je med drugim znan po vlogah v filmih Do nazga (1997), Zaljubljeni Shakespeare ter Eksotični hotel Marigold. Star je bil 75 let. Za stransko vlogo v filmu Do Nazga je prejel bafto, za to britansko filmsko nagrado pa je bil nominiran skupno šestkrat.