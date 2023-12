V Gorici, Vidmu in Tržiču zaradi slabega vremena preložili silvestrovanja

Gorica/Videm/Tržič, 31. decembra - V Gorici, Vidmu in Tržiču so zaradi slabega vremena preložili drevi predvidena silvestrovanja. Območje v Furlaniji-Julijski krajini naj bi namreč zajeli močan veter in nalivi, zaradi česar so praznovanja preložili na večer prvega dne novega leta, sporočila mestnih oblasti povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.