Izidi smučarskega teka v Dobbiacu (2)

* Izidi, - moški, 10 km, klasično: 1. Perttu Hyvärinen (Fin) 23:08,6 2. Erik Valnes (Nor) + 16,2 3. Harald Oesberg Amundsen (Nor) 17,2 ... 60. Miha Ličef (Slo) 2:15,4 ... - odstop: Anže Gros (Slo); - nista startala: Miha Šimenc, Vili Črv (oba Slo) ... - novoletna turneja, vrstni red (2/7): 2. Erik Valnes (Nor) 25:14 3. Harald Oesberg Amundsen (Nor) + 0:04 3. Ben Ogden (ZDA) 0:28 ... 68. Miha Ličef (Slo) 3:01 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (11/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 814 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 3. Paal Golberg (Nor) 671 ... 69. Miha Šimenc (Slo) 74 ...