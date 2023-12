Premier Golob v novoletni poslanici s poudarkom na najmlajših v družbi

Ljubljana, 31. decembra - Premier Robert Golob je v svoji novoletni poslanici poudarek dal najmlajšim. Med drugim je izpostavil skupno odgovornost za varno in spodbudno okolje, v katerem bodo lahko otroci razvijali ustvarjalnost in samostojnost. Pozval je k povezanosti, spoštovanju in optimizmu pri oblikovanju prihodnosti za naslednje generacije.