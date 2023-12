Minister in direktor policije obiskala policijske enote po državi

Ljubljana/Kranj/Novo mesto, 31. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta na silvestrovo tradicionalno obiskala dežurne policijske enote po Sloveniji, in sicer na območju policijskih uprav Novo mesto, Kranj in Ljubljana. Poklukar je ob tem predstavil tudi nekatere ključne dosežke resorja notranjih zadev v pestrem letu 2023.