Letošnja decembrska dobrodelna akcija Radia Capris rekordna

Koper, 31. decembra - Na zadnji dan leta se je zaključila decembrska dobrodelna akcija Hladilnik toplega srca, ki jo Radio Capris osem let pripravlja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in partnerji. Za pomoči potrebne iz obalno-kraške regije so zbrali rekordnih 10,8 tone dobrin in skoraj 75.000 evrov denarnih donacij.