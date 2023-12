Območje Zenice v BiH stresel močnejši potres

Zenica, 31. decembra - Območje Zenice v Bosni in Hercegovini je v soboto zvečer stresel potres z močjo 4,8, v katerem so bile po podatkih lokalnih oblasti poškodovane štiri osebe, dve ostajata v bolnišnici. Poškodovanih je bilo več hiš. Tresenje tal so čutili še v Srbiji in na Hrvaškem, pa tudi prebivalci v jugovzhodni Sloveniji.