Pregled - šport, 30. 12. (sobota)

Ljubljana, 30. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 30. decembra.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Nika Prevc (267,4 točke) je zmagala v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je začela polovična novoletna turneja svetovnega pokala smučarskih skakalk. Druga je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (254,5), tretja pa Kanadčanka Abigail Strate (247,4). Prevc je dosegla svojo drugo zmago v svetovnem pokalu in drugo zapored. Ema Klinec je bila 11. (223,6), Nika Križnar 14. (217,1), Ajda Košnjek pa 25. (198,2).

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 34. kroga lige ICEHL na domačem ledu premagali Asiago s 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali drugo ekipo Salzburga s 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) in na zadnji tekmi leta dosegli 18. zmago v sezoni regionalne lige.

LOZANA - Ameriška telovadka Simone Biles in srbski teniški igralec Novak Đoković sta najboljša športnika v letu 2023 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS). V izboru je sodelovalo 405 novinarjev iz 107 držav, ki so slovensko plezalko Janjo Garnbret postavili na 15., kolesarja Tadeja Pogačarja pa na 18. mesto. Med ekipami je prvo mesto zasedla nogometna reprezentanca Argentine (666 točk), ki je osvojila naslov svetovnih prvakov na čelu z Lionelom Messijem.

DOBBIACO - Švedinja Linn Svahn in Francoz Lucas Chanavat sta zmagovalca uvodne sprinterske tekme v prostem koraku novoletne turneje v smučarskem teku Tour de Ski v italijanskem Dobbiacu oziroma Toblachu. Nihče od slovenskih predstavnikov se skozi kvalifikacije ni prebil med prvo trideseterico in v izločilne boje.

POKLJUKA - Toni Vidmar in Polona Klemenčič sta si na Pokljuki priborila državna biatlonska naslova v individualni preizkušnji. Miha Dovžan je bil drugi, tretji Jakov Fak. Anamarija Lampič je s kar sedmimi zgrešenimi tarčami zasedla šele šesto mesto.

VIPITENO - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili proti Vipitenu z 0:3 (0:0, 0:0, 0:3).

SAMARKAND - Norvežan Magnus Carlsen je v uzbekistanskem mestu Samarkand sedmič postal svetovni prvak v hitropoteznem šahu, pred tem je 28. decembra osvojil tudi naslov v pospešenem tempu, petič doslej. Rusinja Valentina Gunina je bila najboljša med šahistkami. Rus v slovenski reprezentanci Vladimir Fedosejev, ki je nekaj dni pred tem postal svetovni podprvak v pospešenem šahu, je bil na 101. mestu (10,5).

MARIBOR - Slovenska vaterpolska reprezentanca je v svoji edini uradni tekmi pred začetkom evropskim prvenstvom, ki se bo 4. januarja začelo na Hrvaškem, v petek v Mariboru z 11:9 (4:2, 1:2, 3:2, 3:3) premagala zagrebško Mladost. S tremi goli se je izkazal kapetan Jaša Kadivec.

DENVER - Zadnji prvaki v severnoameriški košarkarski ligi NBA iz Denverja so na svoji zadnji letošnji tekmi doma visoko izgubili proti Oklahomi s 93:119. V Koloradu je blestel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel kar 40 točk, pri nerazpoloženih gostiteljih je bil najbolj učinkovit Srb Nikola Jokić z 19 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami.

DALLAS - Hokejisti iz Denverja so v severnoameriški ligi NHL po hudem boju v St. Louisu zmagali z 2:1 in zadržali visoko tretje mesto v zahodni konferenci. Zmagal je tudi četrtouvrščeni Dallas, v podaljšku je bil boljši od Chicaga s 5:4. Florida je na domačem ledu premagala vodilno ekipo vzhodne konference New York Rangers s 4:3.