Umrl britanski igralec iz filma Do nazga Tom Wilkinson

London, 30. decembra - Britanski igralec Tom Wilkinson, ki je med drugim znan po vlogah v filmih Do nazga (1997), Zaljubljeni Shakespeare ter Eksotični hotel Marigold, je po poročanju britanskega BBC danes umrl. Star je bil 75 let. Za stransko vlogo v filmu Do Nazga je prejel bafto, za to britansko filmsko nagrado pa je bil nominiran skupno šestkrat.