Pregled - svet, 30. 12. (sobota)

BEOGRAD - Na protestu pobude intelektualcev Proglas se je z zahtevo po razveljavitvi volitev v Srbiji 17.12. ter pripravi novih na podlagi pravičnejših pravil in prečiščenih volilnih imenikov v središču Beograda zbralo več tisoč ljudi. Na več kot 30 voliščih pa je potekalo ponovno glasovanje na parlamentarnih in lokalnih volitvah. Glasovanje je bojkotirala največja opozicijska koalicija Srbija proti nasilju, ki se je udeležila protesta pobude Proglas.

MOSKVA - Ruska vojska je v noči na danes nad Moskvo in drugod po državi sestrelila 32 ukrajinskih dronov. Sestrelila jih je tudi nad zahodnimi regijami Brjansk, Orjol in Kursk blizu ukrajinske meje. V mestu Belgorod ob ukrajinski meji je po podatkih Moskve v napadih umrlo 14 ljudi, med njimi dva otroka, 108 ljudi je bilo ranjenih. Moskva je opozorila, da napad ne bo ostal nekaznovan. Varnostni svet ZN je nato na njeno zahtevo zaradi napada v Belgorodu za danes sklical posebno zasedanje.

NEW YORK - Rusija je bila v petek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN deležna vrste kritik zaradi največjega zračnega napada na Ukrajino od začetka skoraj dveletne vojne, ki je v petek zahteval najmanj 39 življenj. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je za civilne žrtve obtožil Ukrajino, češ da namešča zračno obrambo tam, kjer so civilisti.

VARŠAVA - Poljsko zunanje ministrstvo je zaradi preleta ruske rakete preko Poljske v petek zvečer na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov v Varšavi Andreja Ordaša. Izročili so mu protestno noto, v kateri so izrazili obsodbo kršitve poljskega zračnega prostora in Moskvo pozvali k takojšnjemu prenehanju tovrstnih operacij. Ordaš je izjavil, da mu niso izročili nobenih dokazov, temveč so v noti samo navedli neutemeljene trditve, da je bila raketa ruska.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala obstreljevanje ciljev na območju Gaze. Osredotočala se je na južni in osrednji del Gaze. Boji so se stopnjevali in širili predvsem v južnem mestu Han Junis, ki velja za trdnjavo Hamasa. Vojska je sicer sporočila, da je v napadih na mesto Gaza na severu enklave v zadnjem dnevu ubila več deset pripadnikov Hamasa.

NEW YORK - Varnostni svet ZN se je v petek na zahtevo Združenih arabskih emiratov sestal na še enem posebnem zasedanju o razmerah na območju Gaze, na katerem so se vrstili pozivi Izraelu h končanju napadov. Britanska veleposlanica Barbara Woodward je izpostavila, da je bilo ubitih že preveč civilistov.

WASHINGTON - Ameriška vlada je v petek mimo kongresa odobrila prodajo dodatnega orožja Izraelu v vrednosti skoraj 148 milijonov dolarjev. To je že drugič ta mesec, da je predsednik Joe Biden odobril dobavo orožja Izraelu ne da bi pred tem pridobil privoljenje kongresa.

BRUSELJ - Voditelji EU so spričo naraščajočih geopolitičnih napetosti, gospodarskih kriz in podnebnih sprememb pozvali k enotnosti in h krepitvi evra ter razširitvi ukrepov skupne ekonomske in finančne politike. Poziv k skupnemu delovanju v Evropi so objavili kot mnenjski članek v 20 državah območja z evrom v luči 25. obletnice uvedbe skupne evropske valute evro 1. januarja 1999.

TIRANA - Albansko sodišče je za nekdanjega albanskega premierja Salija Berisho, proti kateremu tožilstvo vodi preiskavo zaradi suma korupcije, odredilo hišni pripor. Tožilstvo je to zahtevalo, ker se na dva tedna ni javljal policiji. Ne sme niti zapustiti države. Njegov odvetnik je napovedal pritožbo.

RIM - Spodnji dom italijanskega parlamenta je v petek zvečer potrdil proračun za prihodnje leto v vrednosti 28 milijard evrov, ki med drugim vključuje znižanje davkov za upokojence, davčne olajšave za osebe z nizkimi dohodki, ukrepe za podporo družinam in več denarja za zdravstveni sistem. Znižanje davkov je bila sicer ena glavnih predvolilnih obljub desnih Bratov Italije premierke Giorgie Meloni.

LONDON - Britanski igralec Tom Wilkinson, ki je med drugim znan po vlogah v filmih Do nazga, Zaljubljeni Shakespeare ter Eksotični hotel Marigold, je umrl. Star je bil 75 let. Za stransko vlogo v filmu Do Nazga je prejel bafto, za to britansko filmsko nagrado pa je bil nominiran skupno šestkrat. Igral je v skupno 130 filmih in televizijskih serijah.

PEKING- Kitajski proizvajalec električnih naprav Xiaomi je med tednom predstavil svoj prvi električni avtomobil. V času, ko kitajski proizvajalci vozil tekmujejo v tej niši, je prvi mož Xiaomija Lei Jun dejal, da želijo sami postati eno vodilnih imen v sektorju električnih vozil.

LONDON - Zaradi poplavljenih železniških predorov v južni Angliji so odpovedali vse železniške povezave med Londonom in evropsko celino, zaradi česar je pred silvestrovim obtičalo na tisoče potnikov. Promet so prekinili zaradi poplavljenih predorov v Kentu na jugu Anglije.