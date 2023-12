Izidi smučarskega teka v Dobbiacu

* Izidi, sprint, prosto: - moški: 1. Lucas Chanavat (Fra) 2:35,75 2. Jules Chappaz (Fra) + 0,22 3. Ben Ogden (ZDA) 0,49 ... - obstali v kvalifikacijah: 37. Miha Šimenc (Slo) 62. Vili Črv (Slo) 83. Anže Gros (Slo) 88. Miha Ličef (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (1/7): 1. Lucas Chanavat (Fra) 1:33 2. Jules Chappaz (Fra) + 0:09 3. Ben Ogden (ZDA) 0:15 ... 37. Miha Šimenc (Slo) 1:08 62. Vili Črv (Slo) 1:13 83. Anže Gros (Slo) 1:16 88. Miha Ličef (Slo) 1:18 - vrstni red v svetovnem pokalu (10/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 770 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 3. Paal Golberg (Nor) 660 ... 69. Miha Šimenc (Slo) 74 - ženske: 1. Linn Svahn (Šve) 3:01,22 2. Jonna Sundling (Šve) + 0,07 3. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 0,29 ... - obstali v kvalifikacijah: 38. Eva Urevc (Slo) 56. Anja Mandeljc (Slo) - novoletna turneja, vrstni red (1/7): 1. Linn Svahn (Šve) 1:55 2. Jonna Sundling (Šve) + 0:02 3. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 0:14 ... 39. Eva Urevc (Slo) 1:10 56. Anja Mandeljc (Slo) 1:14 - vrstni red v svetovnem pokalu (10/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 849 točk 2. Emma Ribom (Šve) 782 3. Rosie Brennan (ZDA) 730 ... 77. Anja Mandeljc (Slo) 41 89. Eva Urevc (Slo) 19