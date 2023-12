Italijanska policija zasegla več ton nezakonite pirotehnike

Rim, 30. decembra - V Rimu so danes zasegli šest ton nezakonitih pirotehničnih izdelkov v okviru prizadevanj italijanske policije, da bi zatrla uporabo potencialno smrtonosne pirotehnike pred silvestrovanji. Zaradi petard in ognjemetov, ki so priljubljeni še zlasti v Neaplju, vsako leto v Italiji zabeležijo številne poškodbe, nekateri primeri se končajo tudi s smrtjo.