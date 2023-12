Angelique Kerber izgubila prvi dvoboj po rojstvu otroka

Sydney, 30. decembra - Nemška teniška igralka Angelique Kerber je izgubila svoj prvi dvoboj po rojstvu otroka. Nekdanja prva teniška dama na svetu in trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je na mešanem reprezentančnem turnirju v Sydneyju in Perthu morala priznati premoč Italijanki Jasmine Paolini, ki je zmagala s 6:4 in 7:5.