Zaradi poplavljenih predorov ustavljen promet z vlaki Eurostar

London, 30. decembra - Zaradi poplavljenih železniških predorov v južni Angliji so danes odpovedali številne železniške povezave med Londonom in evropsko celino, zaradi česar je pred silvestrovim obtičalo na tisoče potnikov. Kot je sporočilo podjetje Eurostar, so odpovedali najmanj 14 hitrih vlakov iz Pariza, Bruslja in Amsterdama v britansko prestolnico in obratno.